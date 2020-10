USA : l'introduction en bourse d'Airbnb est pour décembre 2020... la France grimace

C'est un vieux serpent de mer, mainte fois repoussée, mais cette fois si l'introduction en bourse d'Airbnb est pour bientôt.La plateforme de réservation de logements entre particuliers a dévoilé son plan, pour réaliser son arrivée en grande pompe à Wall Street. Révélée dès le mois d'août dernier, son introduction se fera en décembre 2020, après les élections américaines.pense savoir nos confrères de CNBC. Son introduction figure parmi les cotations boursières américaines les plus importantes et les plus attendues de 2020.Toutefois, le calendrier de cette entrée à Wall Street est sujet à changement, selon la volatilité du marché qui pourrait résulter de l'élection.Selon CNBC, la valorisation pourrait atteindre près de 30 milliards de dollars (25,45 milliards d'euros), soit presque le double de la valeur estimée en avril 2020, lors de son opération sauvetage, lorsque la plateforme a levé 2 milliards de dollars de dette auprès d'investisseurs.A tite de comparaison la capitalisation boursière d'Accor dépasse seulement les 6 milliards d'euros.