Uber veut étendre son maillage en France🔑

A noter également qu'Uber a créé une plateforme dédiée aux entreprises d’une personne comme aux sociétés du CAC40, qui va permettre de mettre un cadre sur la partie mobilité et Uber Eats.



« Nous avons voulu lever toutes les barrières pour vraiment faciliter l'accès des entreprises à cette plateforme. Il n'y a aucun frais supplémentaire, aucun frais de gestion ou de mise en place.



Les entreprises vont simplement payer le prix des courses qui vont être réalisées par les employés. Et comme dans toute relation commerciale, dès lors où il y a beaucoup de volumes, des discussions sur des systèmes de bonus sur le volume ont lieu pour que ce soit intéressant et incentivant pour les entreprises. A partir de 100 000 euros de dépenses par an, nous pouvons commencer à discuter » , précise Franck Monsauret.



En parallèle, Uber poursuit la diversification de son activité. Il est désormais possible dans onze pays, dont la France, de louer des voitures.



« Certains marchés avancent sur des tests, des pilotes, comme le train shuttle au Royaume-Uni. Ce sont des initiatives plus locales que nous sommes en train de tester, mais nous voyons qu'il y a quand même une appétence des utilisateurs Uber, parce qu'ils aiment utiliser l'application, que c'est facile d'usage. Et donc, nous voyons parfois des ponts évidents, et de l'extension.



C'est une stratégie qui n'est pas près de s'arrêter. Jusqu'où va-t-elle aller ? L'avenir nous le dira » , affirme Franck Monsauret.