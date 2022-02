Ukraine : un tourisme complètement à l'Ouest ? 🔑

Il est encore trop pour extrapoler, mais une chose est certaine : la riposte de d’Otan aux velléités belliqueuses de Vladimir Poutine n’est pas de nature à le dissuader. Pas plus que, mais n'arrêteront pas le maître du Kremlin.D'ores et déjà, il laisse planer la menace du nucléaire tactique si on voulait l'empêcher de tracer sa route comme il l'entend.L'avertissement est clair : si d’autres pays avaient la tentation de rejoindre le camp d’en face, il y a fort à parier que, désormais, ils y réfléchiront à deux fois…Qu'est-ce que cela suppose en termes d'impact pour le marché français dans notre secteur ? Tout d'abord, un ralentissement probable des réservations et un l'attentisme pour les jours à venir. Ensuite, l'annulation de tous les voyages en Russie et dans la région environnante, compte tenu du contexte et de la. Il est aussi vraisemblable que l'ensemble des pays de l'Est, peu ou prou, en fasse les frais.De même les dessertes de l'Asie vont devenir plus compliquées avec des itinéraires qui devront survoler le Moyen Orient, et non plus le territoire russe.Mais il y a un risque plus important, si le conflit devait s'envenimer dans les semaines et les mois à venir :avec, pour les plus aventuriers, une incursion dans les territoires d'Outremer...Voilà qui n'arrangerait pas vraiment nos affaires !