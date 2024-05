Vairon Voyages : "Convaincre de notre savoir-faire à chaque voyage" 🔑

En 2024, c'est vraiment d’asseoir toutes nos démarches de l’an passé, année pendant laquelle nous avons fait beaucoup d'acquisitions et obtenu plusieurs certifications ECOVADIS, certification ISO 26000 de l’AFNOR.



Nous en avions besoin. Nous avions une seule certification depuis 2013, AFNOR 241, qui était l'engagement de service, l'équivalence de l'ISO 9001 pour les agences de voyages, sur laquelle nous nous appuyions beaucoup. Elle nous a beaucoup aidés. C'est l'épine dorsale de notre service.



Par contre, nous n'avions rien sur la RSE. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire un pas sans une question sur la RSE.



Nous avons également une certification B-réputation, qui prouve votre réputation.





Il y a eu un petit basculement de l'avion vers le train, mais la limite reste l'économie. On pourrait très bien faire un Paris-Toulouse en train, 5 heures de train, et revenir le lendemain, parce qu'on ne peut pas revenir le soir, mais, il faut ajouter une nuit d'hôtel.



Donc, il y a un coût supplémentaire. Et ça, les entreprises ne vont pas le faire. C'est logique.



Les résultats ne sont pas là . Les certifications sont très ambitieuses, les entreprises font ce qu'elles peuvent pour être conformes au RSE sur tous les plans. Totalement incontournable. Il faut être RSE. Il faut avoir une certification RSE, mais pour autant, les entreprises ne changent pas leurs habitudes de voyage.

Oui. On nous demande beaucoup de choses qui sont souvent impossibles. Il faut montrer qu'on fait le maximum pour le faire sans avoir le résultat escompté, mais toujours en expliquant qu'on est dessus.



Les entreprises clientes se déchargent sur l'agence en disant, nous, on veut avoir un niveau de RSE à ce niveau-là . Par exemple : on veut réduire 20 tonnes de CO2 cette année. On va leur dire, voilà , 20 tonnes de CO2, vous basculez tout l'avion sur le train au niveau national, vous ne prenez plus de location de voiture ou beaucoup moins, vous mutualisez les locations de voiture.



Dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Les choix de la direction RSE et des achats ne peuvent pas être appliqués aussi brutalement. Il faut du temps. C'est de l'accompagnement.