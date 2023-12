Voyage d’affaires : ce que BCD Travel prévoit pour 2024 🔑

Au cours des deux dernières années, les tarifs aériens ont augmenté de manière significative

Par conséquent, l'utilisation des économies comme mesure de performance a été presque impossible pour les acheteurs.



Nous conseillons aux entreprises de revoir leurs politiques de voyage et les comportements de réservation de leurs voyageurs pour réduire le coût global de leurs programmes de voyage.

Au niveau mondial, BCD prévoitLes tarifs régionaux devraient baisser de 0,9% et les tarifs intercontinentaux de 0,5%. A 1,2%, la baisse prévue des tarifs mondiaux des voyages d'affaires devrait être plus prononcée que pour les loisirs, avec 0,8% de baisse attendue pour les billets en classe économique.L'Asie, l'Europe, l'Amérique latine et le Pacifique Sud-Ouest devraient voir leurs ATP baisser de plus de 2%.», éclaire Jorge Cruz , vice-président exécutif des ventes mondiales et du marketing chez BCD. «