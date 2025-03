Voyage d'affaires : le leader italien Cisalpina Tours se déploie en France ! [ABO]

Fondée en 1970, Cisalpina Tours est l'une des principales agences italiennes de voyages d'affaires.



En 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 93,64 millions d'euros, 500 millions d'euros de ventes brutes. Elle compte 541 salariés en 2025. Inconnu en France, Cisalpina Tours fait partie du groupe MSC.



Elle dispose de 7 centres de voyages d'affaires



En 2015, lors du rachat du 95 % du Groupe Bluvacanze, comprenant 900 agences de voyages et réalisant 2 millions de transactions par an, la TMC est donc passée dans le giron du croisiériste.



" Cisalpina Tours International propose des services de voyages d'affaires axés sur la qualité, la personnalisation et un accompagnement continu.



L'entreprise se distingue par des solutions sur mesure répondant aux besoins uniques de ses clients tout en mettant l'accent sur les opportunités d'économies, " nous explique Jean-Michel Comte.



Forte de son implantation en Italie et de son portefeuille clients composé de 800 grandes entreprises nationales et internationales, elle décide en 2022 de franchir les Alpes pour s'affirmer sur la scène mondiale.



Elle souhaite accentuer ce développement dans les années à venir pour s'implanter en Afrique et dans la région Asie-Pacifique.