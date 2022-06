Voyage d'affaires : quelle place pour la RSE dans la stratégie de l’entreprise ? 🔑

« On constate un ras le bol chez nos clients des approches « greenwashing », qui ont marqué, il y a quelques années, la partie RSE »

« Le tourisme est une industrie structurellement polluante. Faire du reporting carbone, c’est bien car cela objective ce que l’on est en train de consommer. Proposer de planter des arbres pour compenser les deux tonnes pour aller de Paris à New-York, ce n’est peut-être pas là où on va avoir le plus d’impact »

« Plusieurs aspects vont être de plus en plus pris en compte : l'analyse du cycle de vie des produits, la réglementation issue des pouvoirs publics, le fait que les consommateurs intègrent désormais le critère écologique dans leurs actes d'achat »,

« Il y a un vrai besoin de comprendre quelles sont les émissions liées à ses déplacements et comment mettre en place un plan d’actions pour les réduire et non les compenser.



Cela veut dire remplacer l’avion par le train et éviter des déplacements »,

« Les employés poussent les entreprises dans cette démarche, notamment la jeune génération. La RSE est devenue un enjeu RH d’attraction et de rétention »

Si œuvrer en faveur du développement durable est louable, comment avoir un véritable impact sans tomber dans le greenwashing ?, abonde Saad Berrada, Co-founder & CEO de Fairjungle., poursuit-il.Preuve que la RSE devient de plus en plus concrète,remarque Julien Berthelot, fondateur de Futur Simple, agence de voyages d'affaires éthiques.Une observation portée aussi par Brice Huet, co-fondateur d’Okarito :détaille celui, qui propose en plus de l’analyse, la mise en place d’un plan d’actions et la contribution à des projets environnementaux, afin de décarboner les émissions., poursuit Brice Huet.