Voyage d'affaires : qui sont les cancres en matière d'environnement ? 🔑

La pandémie a prouvé que les entreprises peuvent être aussi efficaces et même plus efficaces en volant moins et en réduisant leurs émissions en même temps.



Alors que certaines entreprises en Europe et aux États-Unis montrent que la réduction des émissions du voyage d'affaires en avion est possible, d'autres comme Volkswagen et Accenture traînent les pieds

Réduire les voyages d'affaires est économiquement logique pour les entreprises et protège également le bien-être des employés. Alors que les dirigeants et les citoyens demandent de réduire notre dépendance au pétrole, voyager plus intelligemment est un moyen facile de le faire

, mais sans aucun engagement daté.Denise Auclair, responsable de cette étude chez T&E, souligne : "". Elle insiste : "".