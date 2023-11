Voyage d'affaires : techno, prix, services... faut-il choisir ? 🔑

En jeu, aussi, la validation d’un voyage : « il faut que l’outil aide l’agence à la gérer rapidement et, ensuite, il faut comprendre comment réunir des besoins qui sont parfois contradictoires. Comment concilier la réservation d’un vol low cost non remboursable avec un circuit de validation ? Certaines solutions proposent une validation finale par un responsable. »



L’entreprise, en raison des enjeux de contenu, selon Kathleen Stilmant, doit aussi bien connaître son trafic pour challenger ses fournisseurs. « Comment arriver à être pertinent localement, notamment dans les transports, en gardant une vision globale, résume-t-elle. Chaque outil et chaque agence n’ont pas forcément la même réponse à ses questions ».



A garder en tête, aussi, pour Hugo Vicherat , « le coût de l’agence ou du SBT qui ne représentent que 2% du budget voyage, il faut le comparer à l’inflation des tarifs hôteliers ou aériens qui sont des éléments clefs dans la hausse des budgets voyages. L’offre et le service de la TMC doit pouvoir en partie les amoindrir ».



Aujourd’hui, les messages semblent passer. « Avant la crise sanitaire , rappelle Grégory Baumman, les priorités des critères de sélection d’une agence de voyages étaient, dans l’ordre, la techno, le prix, le service. Aujourd’hui, c’est inversé. C’est d’abord le service, puis la techno et le prix ».