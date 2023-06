Voyageurs du Monde : "une vingtaine de recrutements sont à venir" 🔑

TourMaG.com – Recrutez-vous actuellement ?



Xavier de Lagarde : Depuis le début de l’année, nous avons recruté 60 collaborateurs, un peu plus de la moitié à des postes de conseillers. Une bonne vingtaine de recrutements sont à venir, d’ici la fin de l’année.



Bien que le marché soit en tension, Voyageurs du Monde n’a pas de difficultés de recrutement à ce jour.



C’est dû à notre positionnement, notre marque employeur forte et un ADN est attractif.



Beaucoup de collaborateurs se retrouvent dans les valeurs portées par l'entreprise : le voyage individuel et non le voyage de masse, mais aussi les démarches mises en place autour de l’absorption carbone, avec notre fondation d’entreprise. Sans compter sur un climat social positif.



Dans le monde du tourisme, Voyageur est connue et reconnue.



Et puis, nous ne recrutons pas forcément des profils types du tourisme. Pour les postes de conseillers, ce qui va nous intéresser, c’est l’expérience de la destination, un sens du service appuyé et puis le partage des mêmes valeurs.



Qu’ils aient un diplôme issu d’une école de tourisme ou un parcours totalement différent, ça nous importe peu. J’aurais tenu le même discours en 2014. C’est une des marques de fabrique du groupe.



Après le recrutement, nous assurons une formation de 5 semaines à nos savoir-faire, nos métiers et nos outils. Nous sommes en mesure de former cela ouvre le champ des possibles dans notre capacité à recruter.