Aérien : le rêve reprend le dessus 🔑

Au plus profond de la grande déprime Covid, dans un monde à l’arrêt et en proie au doute, les « antis tout » avaient donné de la voie, avec toujours ce même fond de commerce : exploiter les angoisses, les doutes et les questionnements légitimes des populations.



Parmi leurs idées « géniales », celle d’un monde post covid sans avions, ces symboles du vieux monde égoïste, à disposition des riches et coupables de détruire la planète.



À cette minorité radicale, mais bruyante, s’ajoutaient tous ceux qui, par manque d’informations sur les efforts entrepris, surestimaient l’empreinte environnementale du secteur aérien.



Au sortir du Covid et dans un contexte de très forte reprise de l’emploi, les craintes étaient réelles pour les grandes entreprises du secteur de voir leur image durablement dégradée, presque répulsive surtout vis-à-vis des jeunes.



Est-ce l’effet « Salon du Bourget », grande manifestation populaire qui s’est tenue en juin dernier avec un coup de projecteur sur les efforts du secteur pour se décarboner ?

Est-ce la vérité des chiffres relatifs à qui sont vraiment les premiers émetteurs de CO2 dans le monde ?



Est-ce enfin l’idée que personne n’arrêtera les femmes et les hommes de vouloir franchir les continents pour échanger ?



Toujours est-il qu’en France, l’attractivité pour les entreprises du secteur aérien redevient très forte.