Pour Amadeus, l’enjeu est clair : « faire en sorte que les agences de voyages, quel que soit le segment (business travel, loisir, affinitaire) puissent disposer sur une seule et même plate-forme - « un one-stop shop » - de tout le contenu ». D’ailleurs le GDS renforce son contenu low-cost, « aujourd’hui environ 70% » de l’offre disponible.



« Une agence de voyages peut décider d’avoir une connexion directe avec une airline, de faire du direct connect, mais cela demande une compétence particulière, et ce n’est pas son cœur de métier » estime Frédéric Saunier ravi de constater que « l’offre NDC-X convainc de plus en plus d’agences ».