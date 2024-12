Atlas Institute ouvre un nouveau campus à Lille

L’école a également un ancrage local. Atlas organise deux fois par an des Outdoor Workshop et des missions de développement touristique.



« L'Outdoor Workshop, c'est la découverte d'une activité de plein air, de son encadrement et de sa pratique pour le tourisme d'aventure. La mission de développement touristique est l'application du marketing territorial pour une institution, un village ou un acteur public » , explique Pierre Grégé.



Chaque année, un projet est mené avec une mairie ou avec un acteur public pour imaginer les plans de développement économique et touristique urbain et rural de demain.



Ainsi, le campus de Lyon a travaillé avec la mairie de Tignes sur le plan de développement Eco responsable du glacier à horizon 2030.