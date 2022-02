Avoirs, PGE… même combat, même déception ? 🔑

Presque toutes les sociétés qui ont pu obtenir ce type de crédit, l’ont mis en place. Certaines à titre préventif, d’autres parce qu’elles ne pourraient tenir sans. Il faut rappeler qu'ils avaient pour objectif de préserver des emplois et de permettre aux entreprises de ne pas sombrer face aux échéances et aux carnets de commandes anémiés.Or, les PGE, tout comme les “avoirs”, deviennent une bombe à retardement pour les emprunteurs. S’ils n’ont pas été dépensés, ces fonds devront être honorés dans les délais stipulés, car leur finalité n’est pas d'investir.Scénario identique s’ils ont été consommés, sauf qu’ici la capacité de remboursement est supposée amoindrie. Le Gouvernement avait anticipé une partie de la réponse, en permettant aux débiteurs de refouler leur dette sur une période de plus en plus longue puis de l’étaler encore. Il avait même été envisagé de convertir ces PGE en prêts participatifs.Cette idée abandonnée, syndicats et professionnels ont poussé Bruno Le Maire et Jean-Baptiste Lemoyne dans leur retranchements pour revenir à Bruxelles et négocier un meilleur compromis.Mission accomplie. La France a eu gain de cause (?) et le ministre de l’économie et des finances, arraché un répit supplémentaire de 10 ans. Peut-on crier victoire pour autant ? Certainement pas.C’est un sursis de condamné à mort, un piège mortel qui attend les entreprises tentées par l"’aubaine", comme le révélait Tourmag.com dans son enquête récente, sur la question.En y souscrivant (ce qui n’est pas gagné), elles basculent de fait dans une sorte de dépôt de bilan virtuel avec la suspicion bancaire et la défiance de l’insolvabilité en prime.Un vrai champ de mines que EdV et le SETO cherchent à désamorcer mais qui pourrait nous sauter à la figure à tout moment.