Baromètre audience e-commerce : le tourisme revient en force

Parmi les, 2 plateformes sont destinées directement au secteur du tourisme.Le site Booking.com , la plateforme de réservation et de comparaison de vols, d’hôtels, de location de voiture et d’hébergement, gagne 2 positions pour se placer 6e et conforter sa place de leader de la réservation de vacances en ligne. Avec plus deen moyenne et presque, c’est visiblement la plateforme préférée des français.En 14e position, on retrouve Airbnb , qui fait une ascension fulgurante en ce début d’année avec une progression de 9 places par rapport au dernier trimestre de 2022.s’impose dans le secteur de la réservation de logements de courte durée.On notera également le positionnement de la plateforme SNCF Connect , également acteur du tourisme, qui chute d’une place pour se retrouver en 13e position. Dans ce classement d’audience, la SNCF peut également compter parmi les acteurs du tourisme.La présence des acteurs du tourisme dans ce barème de l’audience e-commerce et leurau sein de ce classement confirme un retour et une progression du tourisme post-covid, trois ans après le début de l’épidémie. C’est une excellente nouvelle pour toutes les plateformes en ligne liées de près ou de loin au tourisme.