Billets non remboursables : Fairlyne a le ticket chic !🔑

Au moment de se lancer dans l'entreprenariat la question de s'attaquer soit au marché du BtoB soit à celui du BtoC n'a jamais vraiment été posée parmi les 3 cofondateurs.



Tout d'abord, comme d'autres start-up du tourisme, les instigateurs du projet se sont vite rendu compte que le BtoC n'est plus vraiment accessible.



Des géants verrouillent les mots-clés à grand renfort de budgets colossaux, poussant les autres acteurs à récupérer les miettes du marché.



" Nous ne voulions pas passer 80% de notre temps à gérer des achats sur Google et des campagnes marketing.



Le fait d'être une marque blanche est un parti pris, mais je ne dis pas que ça n'évoluera pas au fur et à mesure du développement de l'importance de la marque, " annonce Michael d'Eboli.



En attendant, cette future étape, les équipes vont exporter leur savoir-faire de l'autre côté de l'Atlantique. Les Etats-Unis sont en ligne de mire, mais pas seulement.



De par sa simplicité, en étant une plateforme SAAS, l'entreprise a par essence une visée internationale.



" Nous sommes facilement exportables à l'étranger, d'autant que le marché français est trop limité. Toutes les marques avec lesquels nous travaillons sont présentes à l'international, de plus nous discutons avec des Canadiens, des Mexicains, etc.



Nous sommes forcément et nativement internationaux, " estime Michael d'Eboli, l'un des cofondateurs de Fairlyne.



Et le premier billet vendu à l'étranger pourrait bien être au Maghreb, puisque l'entreprise va se charger de la revente de billets de la Royal Air Maroc, après avoir remporté un concours de start-up devant près de 300 candidats.



La jeune pousse se veut ambitieuse et ne se cache pas.



" Dans 5 ans, nous aimerions être reconnus comme un nouveau standard des modes de réservation dans le voyage, puis dans 10 ans que les tarifs non remboursables n'existent plus, " prêche l'ancien responsable digital du groupe Accor.