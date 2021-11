Booking intègre en interne la réservation de billets d'avion

En faisant l'acquisition de la société ETraveli, Booking.com réaffirme son ambition de s'attaquer à la distribution arienne mais surtout de devenir la plus grande agence de voyages au monde.



Le patron de la plateforme est venu rappeler que l'enjeu est donc de " pour construire une offre de vols mondiaux sans friction.



Nous sommes impatients de nous appuyer sur notre relation existante avec le Groupe Etraveli pour rendre l'expérience de réservation de voyage plus facile et plus fluide afin de soutenir nos partenaires et nos clients. "



ETraveli Group emploie plus de 1 000 salariés à travers le monde et possède de nombreuses filiales comme Mytrip.com, GoToGate ou encore Supersavertravel, une des agences de voyages, les plus puissantes dans le nord de l'Europe.



Avec ce rachat, et les multiples entreprises d'ETraveli Group, Booking Holdings Inc a désormais toutes les armes et la technologie pour intégrer l'ensemble des pans du tourisme dans son offre.



Les séjours packagés seront la suite logique, pour un acteur qui n'a jamais caché vouloir être le super tour-opérateur du tourisme !



Et pour ceux qui en doutent, il suffit de voir la force de frappe du groupe.