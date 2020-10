Camping Paradis recrute : plus de 100 postes à pourvoir formation délivrée par l’EMSAT FORMATION

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Plus de 100 postes à pourvoir pour rejoindre les équipes des Vacances Camping Paradis ! Plus de 100 postes sont à pouvoir pour avril 2021.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 26 Octobre 2020





Pour postuler, c’est simple : il suffit d’envoyer son CV accompagné d’une lettre de motivation à



Les profils retenus seront les candidats ayant déjà une expérience significative dans l’animation ou un talent artistique en chant, musique ou danse. "Ils devront par ailleurs partager les valeurs de « Camping Paradis » : le partage, la convivialité, la générosité, l’ouverture et la bienveillance… sans oublier l’envie de partager la Fiesta Boom Boom avec les vacanciers !" explique un communiqué de presse.



Les 100 profils sélectionnés bénéficieront d’une formation diplômante de la Camping Paradis Academy délivrée par l’EMSAT FORMATION : 2 mois de formation rémunérée in situ en février et mars 2021 dans un des Campings afin d’être opérationnel pour une affectation dès l’ouverture en avril 2021.



À l’issue de cette formation en contrat d’alternance, les 100 lauréats obtiendront le diplôme officiel Camping Paradis Academy et le diplôme correspondant, reconnu de niveau 4.



En avril 2021, une quarantaine de Campings Paradis ouvriront dans de nouvelles régions touristiques françaises aux couleurs de la série télévisée…Pour postuler, c’est simple : il suffit d’envoyer son CV accompagné d’une lettre de motivation à recrutements@campings-paradis.com Les profils retenus seront les candidats ayant déjà uneexplique un communiqué de presse.Les 100 profils sélectionnés bénéficieront d’une formation diplômante de la Camping Paradis Academy délivrée par l’EMSAT FORMATION : 2 mois de formation rémunérée in situ en février et mars 2021 dans un des Campings afin d’être opérationnel pour une affectation dès l’ouverture en avril 2021.À l’issue de cette formation en contrat d’alternance,

Les postes à pouvoir - 10 Assistants (tes) de direction

- 20 Responsables d’animation

- 30 Animateurs (trices) Sports multi-secteurs

- 30 Animateurs (trices) Mini Club

- 20 Barmen / Bar

Lu 158 fois Notez



Dans la même rubrique : < > VVF et MMV : 60 contrats en alternance à pourvoir Ressources humaines : êtes-vous prêt à déléguer ?