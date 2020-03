Comment réussir à attirer et retenir des collaborateurs compétents ?

La participation des salariés à la vie de l’entreprise reste une bonne manière de mettre en place une ambiance chaleureuse et par ricochet d’avoir des collaborateurs motivés et in fine d’améliorer le service.



« A travers l’étude, il apparaît qu’assez peu de leviers soient utilisés, par exemple, dans le cadre de la fidélisation, 45% des entreprises versent des primes individuelles de performance, 46% ont recours à l’actionnariat salarié. Ce sont de bons moyens de capter des candidats et de les fidéliser » , souligne Elise Tissier, directrice de bpifrance Le Lab.



« Encore plus étonnant, seules 39% des entreprises interrogées organisent des réunions d’équipes ou des moments de convivialité, alors que ce sont des actions peu coûteuses », poursuit-elle.



Dans cette optique, Léa Lassarat a mis en place dans ses hôtels et restaurants des primes de parrainages. Chaque employé est parrainé par une personne d’un autre service.



Autre piste : Le management reste un outil privilégié pour motiver et fidéliser les collaborateurs. « La notion de contrôle va disparaître. Le manager reste central dans sa fonction de donner du sens, de créer le lien entre la stratégie et les actions du quotidien », affirme directrice de bpifrance Le Lab.