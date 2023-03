Compagnies aériennes, groupistes... je t’aime moi non plus ! 🔑

Surtout que dans le même temps, les capacités sont encore éloignées de celles programmées en 2019.



En ce début de mars 2023 les sièges au niveau mondial sont de 7,2% inférieurs à ceux en vente en 2019, lors de la même semaine. Si la dynamique et la programmation se maintiennent, les courbes devraient se rapprocher à seulement -1,80% de l'année de référence, d'ici la fin mai.



" Il y a une tension sur l'offre aérienne. Les prix pratiqués sont incroyables. Il va y avoir un gros problème d'offre dans les semaines à venir. Il y aura des surprises.



Ceux qui s'attendent à des capacités de dernière minute, ne travailleront pas, " prévient Samia Benslimane, la directrice générale du groupe Groupe Ôvoyages - Thalasso N°1.



Face à une telle situation, le tour-opérateur n'a pas hésité à augmenter son offre aérienne, en positionnant 3 avions à Paris et travaillant beaucoup sur des départs de province.



Si le charter est une solution idoine, dans une période nébuleuse et complexe, il n'est pas nécessairement moins chère.



" Les prix ont aussi augmenté, des transporteurs ont moins d'avions en raison des délestages de capacité durant la crise et des problèmes de livraison. C'est fini le temps de l'opportunisme, aujourd'hui il n'est plus possible de faire les choses par hasard " conclut la responsable du groupe Ôvoyages.



Le temps de l'insouciance et de l'opportunisme est terminé. Les groupistes sont face à de sacrées challenges pour trouver des solutions sans y laisser trop de plumes.



Et ce n'est pas l'été qui approche à grand pas qui devrait arranger les choses...