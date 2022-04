Croisières musicales TMR : "Costa Croisières n'a commis aucune faute..." 🔑

Un autre jugement mérité d'être souligné, rendu cette fois-ci à Dunkerque, et qui porte sur la croisière prévue du 22 au 28 octobre 2020.



Il s'agit de la première décision rendue pour l'itinéraire « 19e festival musique en mer », qui a été totalement annulé.



Ici, la faute de TMR comme de Costa Croisières est retenue par le Tribunal judiciaire. Le jugement indique en effet, que TMR est « responsable de plein droit de l'inexécution de la prestation » envers son client, tandis que Costa ne « saurait être regardée comme un tiers étranger à la fourniture des services », mais aussi que la compagnie n'a pas su démontrer « d'empêchement définitif » et « a commis un manquement contractuel sans pouvoir justifier d'une exonération de sa responsabilité tirée de la force majeure ».



TMR s'est donc vue contrainte de rembourser le client du montant de sa croisière - Costa n'ayant à rembourser à TMR que 178€ étant donné l'indemnisation déjà versée en avril 2021 - mais aussi 100€ en réparation de son préjudice moral, et 500€ au titre de « sa résistance abusive ».



Le jugement indique, à ce titre, que TMR « a contraint » le client « à agir en justice alors que son obligation à la dette ne pouvait faire l'objet d'aucune contestation sérieuse et qu'elle avait par ailleurs perçu de la société Costa la quasi-totalité des sommes dont il était sollicité le remboursement ».



Interrogé, Jean-Maurice Ravon explique avoir proposé un remboursement à ses clients, calculé sur la base des sommes qu'il a pu récupérer de Costa Croisières.



Mais les montants proposés étant plus faibles que le prix initial des croisières, « aucun client n'a accepté. Je l'ai même proposé à la barre du tribunal et dans mes conclusions, j'ai dit être prêt à donner la somme que Costa m'a proposé et qui viendrait en déduction de ce que Costa rembourse. En effet, Costa m'a donné l'équivalent de 106€ par jour et par personne, ce qui correspond à environ 630€ par passager ».



Si aucune conciliation n'est prévue pour les autres affaires en cours, Alain Tchangoum précise, pour Costa Croisières, que « les décisions rendues à Marseille sont en appel ».