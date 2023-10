Défaillances : les faillites vont augmenter en 2024 🔑

TourMaG - Quel est le poids de l’Urssaf ?



Thierry Millon : Aujourd’hui, le taux d’impayés est un peu au-dessus de 1%. A titre de comparaison, pendant la pire période, celle du Covid, il était de 24%. Avant la crise sanitaire, ce taux était de 0,8%.



Pour autant, nous sommes en dessous de la période directe post Covid, 2021/2022, où nous sommes montés à près de 4%.



En octobre, les entrepreneurs font les budgets de 2024. Il y a une incertitude, quand on sait que l’on doit encore de l’argent aux Urssaf. L’inquiétude est qu’ils viennent la réclamer de façon plus ferme. Rien ne nous permet d’anticiper des augmentations brutales d’assignations.



Octobre est aussi le mois des rappels à cotisations. A la fin du mois, nous aurons une vision assez claire sur la capacité des secteurs et des entreprises à aller au bout de l’année.



TourMaG - Comment se profile 2024 ?



Thierry Millon : La fin 2023 va dans son sillage donner le signal d’activité du début d'année 2024.



Notre pays ne connait pas à ce stade de craintes de récession. Par conséquent, tous les acteurs vont en profiter, dont la consommation des ménages.



Ce sont autant d’activités qui peuvent revenir aux loisirs et donc au voyage. Nous l’avons vu sur l’été. Nous savions qu’il n’y avait pas de budget, mais nous savions surtout que les Français n’allaient pas faire des économies sur le tourisme.



Noël est la prochaine échéance majeure. Si le rendez-vous est raté, on pourra se dire que c’est autant d’argent pour les soldes, et donc le commerce, ou alors que la situation est plus tendue qu’on l’imaginait.



Rien n’est gagné, mais à ce stade, nous avons plutôt le sentiment que l’on se rapproche du plafond, donc que le nombre de défaillances va baisser.