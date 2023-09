Elections EDV : "Je n'ose pas croire que les jeux sont faits !" (Valéry Muggeo) 🔑

"circulez, il n'y a rien Ă voir."

Je n'ose pas croire que les jeux sont faits. Effectivement le Président est élu par le conseil d'administration. D'ailleurs certains adhérents me disent qu'ils vont voter pour moi !Nous sommes tous très pris et certains n'ont pas encore bien compris le système de ces élections.Ce que je peux vous dire c’est que j’irai jusqu’au bout. Je me suis lancé car j’y crois. Et je le répète j'irai jusqu'au bout car je pense que tout est possible et que j'estime que j'ai toute ma place en tant que président.En ce moment le sujet de IATA est au cœur des préoccupations.L’association est une machine de guerre terrible qui peut casser les entreprises. Nous venons de voir ce qui s’est passé avec Bourse des Vols. Et en même temps, nous voyons également ce qui se passe avec Air Belgium qui a décidé de stopper ses vols réguliers de passagers et qui laissent des passagers et des clients agences sur le carreau. Quand seront-ils remboursés ? Et pour les agences qui ont des forfaits avec cette compagnie, il va falloir trouver des solutions à leurs frais...Il y a deux poids deux mesures. IATA est très dur avec les agences et par contre quand il s'agit de ses membres : c'est