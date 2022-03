Emploi : le covid encourage l'externalisation des compétences

L’incertitude sur l’avenir du tourisme, la facilité de gestion et l’allégement des charges ont convaincu Evidenzia de faire appel à deux commerciaux freelances sur les 6 collaborateurs que compte l’entreprise.



« Comment vont repartir les voyages ? Aujourd’hui, il y a plein d’interrogations, c’est pourquoi on a du mal à signer un contrat », confirme Nathalie Chaumeret, prudente.



Le fondateur d’Ulys Voyages prévoit, lui, d’embaucher 2 ou 3 personnes sous contrat et d’externaliser autant de postes. Selon lui, externaliser permet d’ « améliorer les marges et de payer un temps de travail qui correspond à l’activité » .



Terra Balka, a mis en place une équipe hybride, avec trois concepteurs de voyages présents sur place et deux autres installés entre la France, la Bolivie et l’Afrique du Sud.



« Au moment de la reprise, nous avons fait appel à ces ressources extérieures, qui connaissaient très bien la destination et ou très bien l’outil et que l’on a formé, pour répondre rapidement aux demandes sans entrer dans un processus de recrutement et s’engager sur un contrat » , précise le co-fondateur de Terra Balka.



« L’intérêt est que l’on n’engage aucun frais. Un commercial, les deux premiers mois, n'est pas rentable. Et puis, c’est intéressant car on ne sait pas d’un mois à l’autre si on n’aura de l’activité » , poursuit-il.



Un constat qui devrait faire des émules.