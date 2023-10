F. d'Hauthuille (Globaltours) : "Je ne fais plus de fiche de poste, j'embauche des personnalités" 🔑

Attirer et retenir sont les principaux enjeux !



Concernant la rémunération, j’ai augmenté fortement les salaires fixes des vendeurs, +20% en moyenne en 2023 versus 2020, mis en place la commission dès la 1ère vente, avant il fallait atteindre un palier.



La formule intéressement est plus généreuse et les heures supplémentaires sont encouragées et évidemment payées.



Le télétravail 1 jour/semaine pour tous ceux qui le demandent malgré les difficultés en termes d’organisation.



Autre piste : la mise en place d'une fonction d'assistant de prod/vente pour libérer les profils confirmés de certaines tâches et leur permettre d'être plus disponibles pour le contact clients.



Ma proposition de passer à la semaine à 4 jours n’a pas trouvé l’adhésion des équipes. Ils trouvent les journées trop longues.

Avec le confinement forcé, certains ont pris conscience de leurs priorités et notamment d’avoir plus de temps pour soi. Certains ne veulent plus travailler à plein temps. J’ai l’exemple de 2 jeunes papas qui ont choisi d’être à 24 heures par semaine.



D’autres ont vécu une remise en question et veulent être plus impliqués dans les décisions de l'entreprise. Ils quittent de grands groupes pour des TPE/PME, où ils se sentent plus utiles ou trouvent le management plus à l’écoute.



De nombreux seniors veulent être libérés : pas d'horaires, des commissions déplafonnées ou devenir co-entrepreneurs. J'ai désormais 8 freelances qui facturent leurs prestations sous contrat de mission avec l'agence. Ils sont vendeurs experts, billettistes.





Après le deuxième confinement, j’ai perdu pratiquement toute mon équipe de vente. Je ne pouvais pas me permettre d’embaucher des salariés, car il n’y avait pas de business et en même temps je ne pouvais pas laisser mes prospects sans interlocuteur.



Après le deuxième confinement, j'ai perdu pratiquement toute mon équipe de vente. Je ne pouvais pas me permettre d'embaucher des salariés, car il n'y avait pas de business et en même temps je ne pouvais pas laisser mes prospects sans interlocuteur.

J'ai fait appel à mon réseau composé de représentants de compagnies aériennes et d'hôtels, au début pour un service. Ils sont là depuis l'hiver 2020-2021.

C’est un partage de marge, entre 40% et 60%. 5 vont toucher plus de 30 000€ cette année, aucun n’est présent à plus d’un mi-temps au sein de l’entreprise.



En 2022, 19% du volume d’affaires a été généré par les freelances.



Chez moi les salariés ont un salaire fixe complété par une commission entre 1% et 5% de la margé dégagée.



Bien qu’il n’y ait pas de charges fixes sur des freelances, je ne pense pas faire évoluer leur nombre au sein de l’équipe pour maintenir une vraie culture d’entreprise.