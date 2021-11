FRAM recrute 50 animateurs pour l’été 2022

50 contrats de professionnalisation

La saison hiver n'a pas débuté que FRAM lance d'ores et déjà sa campagne de recrutement pour l'été 2022. Le TO propose plus de 50 postes en contrat de professionnalisation dans le domaine de l'animation pour ses Hôtels Clubs, résidences et campings en France et à l'étranger.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 10 Novembre 2021

