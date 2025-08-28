French Travel Partners : 40 ans de réceptif et de nouveaux défis [ABO]

Effectivement, nous avons fêté, en juin, les 40 ans de French Travel Partners au Bistro Parisien, avec vue sur la tour Eiffel et la Seine. Notre CEO Rob Russell était présent, venu spécialement de Londres.



Car, si French Travel Partners est une société française, elle fait tout de même partie depuis 2017 du groupe britannique AC Group, dont le siège est à Londres. Il s'agit d'un réceptif spécialiste de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et de l'Écosse, qui dispose de bureaux à Londres, Edimbourg et Dublin, tandis que nous sommes 8 à Paris.



Nous couvrons donc tous ces pays-là en terme de réceptif pour les groupes et les individuels. Nous partageons, d'ailleurs, un certain nombre de clients.



En revanche, chez French Travel Partners, nous avons assez peu de clients en provenance du Royaume-Uni. Ils viennent surtout des Etats-Unis, d'Australie et d'autres pays d'Europe : Allemagne, Scandinavie, Europe du Sud.

En grande partie, oui. Ils ont une part conséquente dans l'entreprise. Comme cela a toujours été le cas depuis 40 ans en réalité.



Au départ, notre agence était la filiale française de JacTravel. En 1997, l'actionnariat a changé, mais il s'agissait toujours de Britanniques principalement. C'est là que nous avons pris le nom de French Travel Partners.



Et donc, depuis 2017, nous faisons partie d'AC Group, qui emploie 85 personnes et dispose de bureaux dans 4 pays principalement, mais aussi - depuis le Covid - d'équipes ailleurs en Europe, comme à Palma en Espagne.



Cela ne nous a pas empêchés de mettre en place des synergies. Par exemple, nous travaillons tous sur le même logiciel. Cela apporte beaucoup de cohérence.

Oui, avec des tour-opérateurs et des agences internationales, qui viennent parfois avec leurs propres guides ou leurs propres accompagnateurs. Sinon, nous travaillons en direct avec des guides locaux, des autocaristes, des hôtels, etc.