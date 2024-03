Fréquentation : querelle d’Allemand et auberge espagnole 🔑

80, 90… 100 millions de visiteurs et plus si affinités ? Quelle est exactement la quantité de touristes qui foulent chaque année l’Hexagone ?



Bien malin qui saurait le dire, faute d’outils adéquats et d’une véritable comptabilité analytique digne de ce nom.



Pourtant, la France revendique inlassablement chaque année le leadership de la fréquentation touristique mondiale.



Mais franchement on s'en fout, non ? On devrait pas plutôt se demander ce que ça rapporte et comparer ces chiffres à ceux de nos principaux compétiteurs ?



Car force est de reconnaître que la fréquentation de notre pays par des touristes étrangers relève davantage du “doigt mouillé” que de la précision statistique.



Ce flou artistique arrange probablement les pouvoirs publics et permet au coq gaulois de continuer à nous faire prendre des vessies pour des lanternes lorsqu’il entonne son “cocorico” annuel, comme ce fut le cas la semaine dernière.



Une tradition savamment orchestrée et que l’ensemble du microcosme médiatique relaie sans faille et sans se poser de questions.



Nous savons tous qu’une part significative des arrivées étrangères sur le sol français n’est que de passage. On traverse beaucoup la France pour se rendre en Espagne. Particulièrement nos amis d’Outre-Rhin.