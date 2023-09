Gros retard de paiement : les agences de voyages bien au-dessus de la moyenne nationale 🔑

En France, le retard moyen remonte légèrement à la défaveur de retards supérieurs à 30 jours plus fréquents (7,6% contre 5,7% il y a un an). La proportion de bons payeurs est à son plus haut historique, tout proche de 50% (49,3%), un ratio comparable à celui de l’Europe (49,9%).



La situation se tend fortement chez les PME mais aussi les TPE.



En 2022, les PME françaises renouaient avec leurs comportements d’avant crise Covid, passant sous les 12 jours.



Au cours du 1er semestre 2023, les sociétés de 10 à 49 salariés se maintiennent sous 11,5 jours. Mais les entreprises de 50 à 200 salariés voient leurs retards s’allonger de plus d’une journée sur un an (12,4 jours en T2 2023 vs 11,2 en T2 2022).



Constat diamétralement inverse chez les TPE. Les plus grosses structures - plus de 3 salariés - se maintiennent aux environs de 11,5 jours tandis que les plus petites, de moins de 3 salariés, repassent à 12,2 jours au 2e trimestre 2023.



Les ETI et grandes entreprises de plus de 1000 salariés ne confirment pas en 2023 l’amélioration engagée l’année précédente. Réduits à 16,5 jours durant l’été 2022, les retards moyens avoisinent désormais 18 jours (17,7 au 2eme trimestre).



Un segment d’activité requiert une attention. Il s’agit de l’administration où les comportements de paiement se dégradent sensiblement depuis 2022.



Sous 12 jours en 2021, le retard moyen approchait 13 jours fin 2022 et dépasse désormais 14 jours.