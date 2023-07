Défaillances d'entreprises : faut-il craindre la sortie de l'été ?🔑

TourMaG - Pour terminer, êtes vous plutôt optimiste pour la suite ?



Thierry Millon : Prudence et vigilance. J'attire l'attention car il faut aussi regarder devant et pas toujours derrière. Cela ne suffit pas, il ne faut pas s'arrêter seulement sur les comparaisons avec les périodes passées mais il faut se dire : quel est le signal aujourd'hui ?



A ce stade, il y a une forte incertitude. Toutefois, je suis optimiste car l'exécutif ne baisse pas les bras et continue de soutenir les sociétés solvables telles que les autocaristes, qui sont en souffrance faute de talents.



Ce soutien peut nous amener à avoir des réponses adaptées, efficaces et immédiates lorsqu'il y a des difficultés comme pendant la crise sanitaire, énergétique et aussi pendant les émeutes récentes.



Et ce sera le cas demain, s'il y avait une situation dangereuse qui pourrait affecter le secteur du voyage.