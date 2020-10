HCR Emploi : nouvelle plateforme de recrutement des métiers HCR

En partenariat avec Troops, l'UMIH lance une plateforme digitale RH SaaS baptisée : HCR Emploi.



« En quelques clics, le recruteur choisit une fiche de poste, personnalise ses critères (dates, horaires, ville…) et accède à des centaines de candidats disponibles. Il sélectionne les profils qui lui correspondent et les notifient instantanément pour leur proposer un emploi.



Dès qu’une mission est acceptée, toute la contractualisation est digitalisée et sécurisée. » précise Emilie Legoff, fondatrice et CEO de Troops.