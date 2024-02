Hospitable Connect, l’outil allié de la location saisonnière

Hospitable Connect permet aux fournisseurs de technologie de location à court terme de construire des solutions plus intelligentes, et les hôtes sont enfin en mesure de créer leur pile technologique parfaite. En supprimant les obstacles à l'intégration des OTA, nous ouvrons la porte aux vendeurs pour qu'ils créent les outils qui répondent réellement aux besoins spécifiques de chaque hôte, quel que soit son budget. En ayant accès à un plus large éventail d'outils, les hébergeurs peuvent rivaliser avec les gestionnaires les plus professionnels. Notre objectif a toujours été de soutenir les autogestionnaires et les hôtes, et Hospitable Connect est la pièce manquante du puzzle pour ceux qui ne sont pas tout à fait prêts à suivre la voie du

, mais qui pourraient rapidement le faire une fois qu'ils réalisent à quel point leur vie pourrait être plus facile avec une pile technologique complète