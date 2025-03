Interdiction des croisières à Villefranche-sur-Mer : la Métropole de Nice change de cap !

Selon des études précédentes, chaque passager de croisière génère en moyenne 70 euros de dépenses directes et indirectes dans l'économie locale, un apport significatif pour les commerçants et prestataires de services dont les agences réceptives.



Par ailleurs, il remet en cause l’argument du surtourisme avancé par le maire de Nice. "Ce ne sont pas les croisiéristes qui posent problème, mais bien l’afflux massif de touristes via l’aéroport. Les croisiéristes ne représentent qu’environ 1% des visiteurs de la Côte d’Azur. Si l'on veut véritablement lutter contre le surtourisme, c’est avant tout du côté du transport aérien qu’il faudrait agir" , martèle-t-t-il.



Les écologistes, qui avaient salué la première décision du maire comme "une immense victoire" , dénoncent aujourd’hui "un scandale environnemental" et "une honte politique" .



"La Méditerranée n'est pas une poubelle et notre littoral ne doit pas devenir une zone de sacrifice pour satisfaire les intérêts économiques de quelques-uns" , ont-ils réagi dans un communiqué. "Nous sommes au début d’un cycle de discussions. L’arrêté du 24 janvier n’a plus lieu d’être , a dit sur France 3 Christian Trojani, maire de Villefranche-sur-Mer. Désormais, nous allons discuter et arriver à une nouvelle convention. ". Il assure qu'il restera vigilant pour que cette convention assure "un équilibre entre la protection environnementale et l’activité économique" de sa rade.