L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération

Quand les étudiants deviennent entrepreneurs


Du 6 au 8 février 2026, l’École nationale de l’aviation civile (ENAC) accueille la 5ᵉ édition du Hack’célération, un hackathon étudiant consacré à l’aviation durable. Près de 200 étudiants plancheront pendant 48 heures pour imaginer des solutions innovantes destinées à accélérer la transition du secteur aérien.


Rédigé par le Vendredi 30 Janvier 2026

L'École nationale de l’aviation civile (ENAC) accueille la 5ᵉ édition du Hack’célération - Depositphotos.com @Chalabala
Du 6 au 8 février 2026, l’École nationale de l’aviation civile (ENAC) accueille la 5ᵉ édition du Hack’célération, un hackathon étudiant dédié aux enjeux de l’aviation durable.

Pendant trois jours, entre 150 et 200 étudiants issus d’écoles d’ingénieurs, de commerce et de management se retrouveront sur le campus de l’ENAC, à Toulouse, pour relever un défi, celui de concevoir des projets innovants répondant aux enjeux environnementaux, technologiques et économiques de l’aéronautique, sous forme de créations de startups.

Cette année, des élèves de l’ENAC, de l’ISAE-Supaéro, de l’INSA Toulouse, de l’ENSIACET, de l’ENSEEIHT, de l’IDRAC, de l’ISTEF, de TBS, TSE, TSM, IPSA, ESTACA, ELISA Aerospace ou encore de l’ISAE-Supméca participeront à l’événement.

Un format collaboratif

Le Hack’célération 5.0 repose sur une organisation en équipes pluridisciplinaires, mêlant profils ingénieurs spécialisés en aéronautique et étudiants en commerce ou management.

L'objectif est de favoriser l’émergence de projets à la fois innovants, techniquement solides et économiquement viables.

Tout au long du week-end, les participants bénéficieront de l’accompagnement de professionnels issus de grandes entreprises du secteur aéronautique et du conseil.

Ces experts interviendront sur des problématiques techniques, financières, stratégiques et entrepreneuriales, offrant aux étudiants une immersion concrète dans la réalité du secteur.

Un laboratoire de compétences et d’innovation

Au-delà de la conception de projets, le hackathon constitue un véritable terrain d’apprentissage.

Les étudiants travailleront sur la gestion de projet, la prise de décision sous contrainte de temps, le travail en équipe ou encore la prise de parole en public.

Des sessions de coaching en pitch et des restitutions orales rythmeront l’événement, avant une présentation finale devant un jury composé de professionnels et de partenaires.

Trois prix seront décernés à l’issue du concours : le « Prix du meilleur pitch », le « Prix de la meilleure innovation » et le « Prix du meilleur business plan ».

Un montant total d’environ 10 000 euros de récompenses sera attribué aux équipes lauréates, un soutien financier complété par les dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat proposés par l’ENAC.

Un écosystème soutenu par les acteurs de l’aérien

Le Hack’célération s’inscrit dans un écosystème soutenu par de nombreux acteurs institutionnels et industriels.

L’événement bénéficie notamment du soutien de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) et de l’ENAC, ainsi que de la participation d’institutions publiques et d’associations telles que l’InnoP, l’Observatoire de l’Aviation Durable et l’Agence de l’Innovation dans les Transports.

Il est également organisé en partenariat avec plusieurs entreprises majeures du secteur, parmi lesquelles Airbus, Groupe ADP, Safran, Transavia, Sopra Steria, Capgemini ou encore Edeis, ainsi que la Fondation ENAC et l’Association ENAC Alumni.


