L'ENAC lance la 5ᵉ édition du hackathon Hack’célération

Au-delà de la conception de projets, le hackathon constitue un véritable terrain d’apprentissage.



Les étudiants travailleront sur la gestion de projet, la prise de décision sous contrainte de temps, le travail en équipe ou encore la prise de parole en public.



Des sessions de coaching en pitch et des restitutions orales rythmeront l’événement, avant une présentation finale devant un jury composé de professionnels et de partenaires.



Trois prix seront décernés à l’issue du concours : le « Prix du meilleur pitch », le « Prix de la meilleure innovation » et le « Prix du meilleur business plan ».



Un montant total d’environ 10 000 euros de récompenses sera attribué aux équipes lauréates, un soutien financier complété par les dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat proposés par l’ENAC.