La NDC est-elle une arnaque pour les agences de voyages ? 🔑

Sauf sursis de dernière heure, Air France-KLM appliquera, à partir du mois de mai un malus avec une surtaxe de 13 euros par aller simple aux réservations lorsqu'elles ne seront pas activées via NDC (Nouvelle capacité de distribution.)



Une décision emballée dans du joli papier-cadeau (?) pour bypasser les GDS, au nom de l'évolution technologique. Ben voyons !



Sauf que cela ne fait pas vraiment les affaires de la grande majorité des agences de voyages...



Censé faciliter la vie de la distribution comme des compagnies aériennes, après des décennies passées sous le règne des GDS, les avanies du système ont ralenti le process.



Air France-KLM, principal promoteur du process, a été contrainte de conclure des accords de canal indirect avec Amadeus et Travelport, moyennant une "petite surtaxe", dont on ignore le montant.



Mais un porte-parole de la compagnie prétendait dernièrement que les agences de loisirs avaient progressivement transféré leurs activités vers les canaux NDC et qu'actuellement, 80 % du volume des OTA de loisirs étaient compatibles avec les NDC.