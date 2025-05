Le Havre : Périer Voyages réunit 13 croisiéristes au Carré des Docks

. En raison des travaux à la gare maritime du Havre, Périer Voyages délocalise son salon annuel au Carré des Docks , le samedi 17 mai.Ce 7ᵉ salon de la croisière et du voyage réunira près de 30 partenaires de l’agence, dont pas moins de 14 croisiéristes.. Le rendez-vous normand accueillera égalementcomme HX, Australis et Exploris, ainsi quetels que Voyages d’Exception et Rivages du Monde., alors même qu’elle s’apprête à transférer son port d’attache du Havre vers Dunkerque à la fin de l’année.