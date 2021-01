Les clubs Coralia et Kappa recherchent des responsables destination 30 postes à pouvoir au total

Les clubs Coralia et Kappa Club recherchent 30 responsables destination pour la saison estivale qui débutera à partir d'avril 2021.

Pour postuler, il suffit d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation via :



Si la situation le permet, les candidats sélectionnés seront formés dès la fin du mois de janvier à Marrakech.



"Les nouveaux responsables doivent être en mesure de s’approprier les valeurs du concept. Ils devront se montrer proches des populations locales et prompts à se fondre dans la culture d’un pays à l’autre bout du monde."

Fiche de poste Kappa Club : Kappa Club recherche ses nouveaux responsables pour la rentrée 2021 ! A nos côtés, ouvrez le club sur la découverte et partagez des émotions fortes avec les voyageurs dans le monde entier.

Vous avez le profil si :

- Vous êtes disponible et mobile géographiquement pour une période de 6 à 8 mois

- Vous aimez vous fondre dans la culture du pays

- Vous avez l’habitude des voyages expérientiels

- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles

- Vous avez le leadership dans le sang

- Vous êtes diplomate

- Vous avez déjà une expérience similaire en hôtels

- Vous êtes fluent anglais ou espagnol

- Bonus : vous êtes à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux



Vos missions :

- Mettre en place un programme de divertissement de jour comme de nuit selon le concept et la charte Kappa Club

- Manager l’équipe Kappa Club à destination

- Développer chercher et mettre en place des sorties culturelles (visites d’école, repas chez l’habitant, dégustation de produits locaux sur les marchés,...) aux alentours de l’hôtel, avec le budget alloué

- S’assurer du respect des engagements Kappa Club pour un tourisme responsable à destination

- S’engager à faire vivre les outils multimédia qui sont mis à disposition des clients Kappa Club (drones, Casque VR, application, plateforme photos...)

- Être l’interlocuteur principal entre le siège et les partenaires hôteliers/réceptifs à destination

- Garantir la satisfaction client en veillant à la qualité des prestations offertes

- Gérer les urgences à destination (litige, rapatriement, retard de vol, délogement, incident,...)

- Rédiger des rapports ponctuels et hebdomadaires pour tenir au courant le siège de l’évolution de la situation à destination

Coralia : Vous avez le profil si :

- Vous êtes disponible et mobile géographiquement pour une période de 6 à 8 mois

- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles

- Vous avez le leadership dans le sang

- Vous avez le sens de l’adaptation

- Vous êtes diplomate

- Vous avez déjà une expérience similaire en hôtels ou en clubs

- Vous êtes fluent anglais ou espagnol

- Bonus : vous êtes à l’aise avec l’utilisation des réseaux sociaux

Vos missions :

- Mettre en place un programme de divertissement diurne et nocturne selon le concept et la charte Club Coralia

- Proposer une formule club plus humaine, plus à l’écoute de la clientèle, qui recentre la notion de service et le contact client au coeur de l’animation traditionnelle

- Manager une équipe d’animateurs

- Faire vivre les outils multimédia mis à votre disposition (plateforme photo Club Coralia)

- Être l’interlocuteur principal entre le siège et les partenaires hôteliers/réceptifs à destination

- Garantir la satisfaction client en veillant à la qualité des prestations offertes

- Répondre et gérer les urgences sur votre destination (litige, rapatriement, retard de vol, délogement, incident,...)

- Rédiger des rapports ponctuels et hebdomadaires pour tenir au courant le siège de l’évolution de la situation à destination

