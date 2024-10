Loi de finances 2025 : quel impact sur le voyage d’affaires ? 🔑

TourMaG.com – Y a-t-il des alternatives pour contourner la hausse de la taxe Chirac ?



Amélie Berruex : Aujourd’hui, plusieurs aéroports sont rattachés à la France avec des distances assez courtes en train. On pourrait imaginer atterrir en Belgique ou au UK et faire le reste en train.



Sur le voyage d'affaires, ça compliquerait l’organisation. J’imagine mal les entreprises faire des comparatifs et dire à leurs voyageurs qu’ils doivent partir de Londres ou de Bruxelles.



Pour le loisir en revanche, ça peut être un sujet. Les voyageurs savent chercher les alternatives.



TourMaG.com - En termes d'images, quel impact aurait une telle mesure ?



Amélie Berruex : Quelque part, c'est un aboutissement de pouvoir partir loin en vacances. Il y a une notion de statut. Idem dans l'entreprise. Voyager est lié à un imaginaire très positif.



Et puis les lobbyistes dans l'aérien sont très actifs, ils savent se faire entendre. En termes d'images, ce qui va être véhiculé est assez négatif : on nous colle une taxe au moment où on sort la tête de l'eau.



C'est dommage que cette mesure arrive sur la table pour une raison purement financière, parce que les vertus ne sont pas que sur la partie budget. Et puis ça fait passer un message d'austérité.



La communication sur la démarche n'est pas bonne.