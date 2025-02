MSC Croisières passe à l’offensive sur le marché américain

Avec un départ prévu ledepuis le tout nouveau terminal MSC de Miami, le MSC World America proposera des itinéraires deLes passagers pourront découvrir un éventail d’expériences à bord, alliant détente, divertissement et gastronomie.Parmi les nouveautés annoncées figurent :- le, un espace convivial où les amateurs de sport pourront suivre les plus grands événements sportifs tout en profitant d’une carte de mets inspirés de la cuisine américaine. Des jeux interactifs et une vue sur l’océan complètent l’expérience ;, un restaurant Eataly qui offrira une immersion gastronomique italienne avec des plats exclusifs ;, une expérience immersive qui combine la projection du film culte avec une performance live de chanteurs, danseurs et musiciens ;, une attraction suspendue à 50 mètres au-dessus de la mer, destinée aux amateurs de sensations fortes ;, un toboggan sec de 11 ponts de hauteur, traversant une structure en forme de requin.