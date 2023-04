Miléade recrute 1 000 collaborateurs en France !

Intégrer Miléade c’est rejoindre une aventure humaine au service des clients et partager une même passion de notre métier et des valeurs humaines fortes qui nous permettent de construire un projet durable

» explique Julien Faucher, Président de Miléade.- Les collaborateurs saisonniers sont nourris et logés dans l’établissement- Le cadre de travail, au sein des plus belles destinations touristiques françaises, à la mer, la montagne ou la campagne, est très attractif.- Des formations sont proposées aux collaborateurs pour leur permettre d’évoluer tout au long de leur carrière chez Miléade. Les saisonniers peuvent aussi intégrer l’entreprise à la fin de leurs études.- Les saisonniers ont accès aux infrastructures des Villages Clubs ou Hôtels pendant leurs contrats. Et chacun des collaborateurs bénéficie d’une réduction de 50% pour ses vacances au sein d’un établissement Miléade.- A l’issue de leur première expérience chez Miléade, les collaborateurs peuvent demander une mobilité et enchaîner une nouvelle saison sur l’un des 31 établissements.- Les collaborateurs ayant plus d’un an d’ancienneté perçoivent un 13ème mois. Et pour ceux qui ont plus de 2 ans de présence,. Une prime d’ancienneté est également prévu pour les collaborateurs les plus fidèles après 3 ans de présence.- La mutuelle est prise en charge à 60% par Miléade.- Miléade ne distribue aucun dividende à ses actionnaires. Tous les bénéfices réalisés sont soit réinvestis soit distribués aux collaborateurs sous forme de prime.- Chaque collaborateur peut faire le choix d’être impliqué avec les équipes dans la Responsabilité Sociétale de Miléade.