Non, le tourisme ne remplacera pas l’agriculture 🔑

Depuis fort longtemps, notamment après-guerre, le tourisme s’est dĂ©veloppĂ© dans des rĂ©gions dĂ©sertĂ©es par l’exode rural et s’est positionnĂ© comme une activitĂ© majeure pour un territoire accueillant quelque 30% des nuitĂ©es touristiques françaises.Notamment, grâce aux rĂ©sidences dites secondaires et grâce Ă des rĂ©seaux comme Bienvenue Ă la ferme, Accueil paysans ou les GĂ®tes de France. NĂ©s dans les Alpes du sud, la Savoie, l’Auvergne…pour compenser l’activitĂ© agricole dĂ©faillante, les GĂ®tes dont les premiers hĂ©bergements ouverts en 1951 donneront naissance Ă, ont très tĂ´t donnĂ© l’exemple d’un modèle d’habitat touristique respectant Ă la fois les paysages, l’environnement, les ressources et une population.Et cela, grâce au dynamisme, la crĂ©ativitĂ© et l’ingĂ©niositĂ© de paysans, Ă©lus et fonctionnaires Ĺ“uvrant ensemble pour survivre dans un milieu difficile oĂą l’hĂ´tellerie avait Ă©tĂ© ravagĂ©e alors mĂŞme que les premières vagues de vacanciers raffolaient des atouts de nos campagnes : son espace, ses paysages, son patrimoine, ses traditions, son air pur et ce contact avec la nature dĂ©jĂ fort recherchĂ© et apprĂ©cié…Quelque 70 ans plus tard, des milliers d’agriculteurs partout dans le monde ont intĂ©grĂ© Ă leur emploi du temps, les activitĂ©s liĂ©es au tourisme, Ă©paulĂ©s par les chambres d’agriculture, conseils dĂ©partementaux, rĂ©gionaux, des ONG, des ministères…TransformĂ©s en hĂ´teliers,, animĂ©, dĂ©paysant tout en offrant des loisirs adaptĂ©s Ă tous les goĂ»ts…On ne parlera donc plus dĂ©sormais de «», une terminologie un brin technocratique et dĂ©suète et l’on dĂ©veloppera un «» tellement plus vendeur, que les nĂ©o ruraux attirĂ©s par la qualitĂ© de vie de nos campagnes abonderont en proposant Ă leur tour des hĂ©bergements de plus en plus haut de gamme ainsi que quelques tiers-lieux et autres espaces originaux combinant les fonctions de musĂ©es, parcs animaliers, terrains d’accro branches…Peu Ă peu, certaines rĂ©gions mieux dotĂ©es que d’autres comme le LubĂ©ron ou le PĂ©rigord noir vont ainsi se «».dont les coqs sont attaquĂ©s parce qu’ils chantent trop tĂ´t le matin alors que les cloches des Ă©glises font l’objet de ridicules plaintes et que les effluves de certains Ă©levages s’offrent Ă la vindicte populaire Ă cause des Ă©manations de pesticides rĂ©pandus en abondance sur les vignobles ou les champs de blé…