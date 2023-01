Numérique responsable : l’écoconception à la portée de tous 🔑

L’écoconception, c’est par exemple éviter d’ajouter des ressources externes supplémentaires via des plugins inutiles, et savoir opter pour une sobriété souvent plus efficace.



Et c’est vrai que bien souvent, on va ajouter un carrousel parce que c’est joli, un fil facebook parce que pourquoi pas ? Pour chaque envie, demandez-vous si l’existant ne suffit pas, car en moyenne, 50 à 80 % du contenu d’un service numérique est inutilisé.



On a tendance, surtout dans le tourisme, à ajouter des vidéos pour illustrer. De préférence en autoplay avec le son pour en mettre plein la vue. Parfois, ces vidéos sont inutiles, n’apporte aucun message. Or, c’est le média qui consomme le plus d’énergie, et notamment les vidéos en streaming, qui représentent 60% de la bande passante sur internet.



Avoir un site plus sobre en énergie, c’est bien pour l’environnement, mais c’est bien aussi pour l’internaute, qui pourra avoir accès à votre contenu plus rapidement puisque votre site ou appli tournera mieux.



Pensez aussi « mobile first » : aujourd’hui, la majeure partie des internautes sont sur leur téléphone. Pourquoi choisir une vidéo ou une image HD alors qu’elle sera vue sur un petit écran ?