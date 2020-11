Partenariat : TourMaG.com et Josette Sicsic, lancent la verticale FUTUROSCOPIE

Après les “verticales” Voyages Responsables, AirMaG, CroisiMaG et la Travel Tech, FUTUROSCOPIE vient renforcer les thématiques traitées par votre portail préféré.



En effet, nous aurons le plaisir d’accueillir à partir de cette fin de semaine, une nouvelle verticale entièrement dédiée au tourisme prospectif, à l’analyse de la conjoncture et à la veille de l’industrie touristique française et internationales..



Josette Sicsic, éditrice de Touriscopie, qui contribuait déjà occasionnellement à notre support, a décidé de rejoindre TourMaG.com et prend en charge cette nouvelle Verticale.



Des articles de fond, des analyses, des études, des ebooks et puis à terme des rencontres et des rendez-vous avec les abonnés... voilà de quelle manière se traduira ce nouveau partenariat.



Les rubriques d'ores et déjà en place sont les suivantes :



- LE MONDE QUI BOUGE

- UN TOURISME QUI CHANGE

- TENDANCES ET COMPORTEMENTS

- IDÉES ET OPINIONS

- MARCHÉS EN MOUVEMENTS