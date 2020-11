Quand l’absence de voyages nuit gravement à notre santé

Selon une étude très récente réalisée par le groupe Hilton, 95% des Américains éprouvent un véritable manque en matière de voyages, après six mois de restrictions. Ce premier constat n’a rien d’étonnant et pourrait aussi bien concerner tous les voyageurs du monde, plus ou moins compulsifs, ayant pris d’habitude de sauter dans un train ou un avion ou encore dans leur voiture, pour changer d’air et par la même occasion, changer d’humeur.



Certes, la période est particulièrement difficile et les re confinements mis en place à travers l’Europe, notamment en France, sont de nature à désespérer bon nombre des heureux partants que compte l’humanité.



Sans compter la sensation de privation de liberté très partagée par une majorité des habitants de notre planète en proie à des restrictions et à un stress lié à l’enfermement. Un stress réel que les thérapeutes s’emploient à tenter de réparer à travers prescriptions d’anxiolytiques et autres disciplines alternatives allant de la méditation à la sophrologie.



Mais, plus que tout, c’est l’absence de projet qui fait du mal. En effet, le projet est traditionnellement un moyen d’échapper à un quotidien difficile et de se projeter dans un avenir plus ou moins proche qui, une fois la destination choisie, se peuple de toutes sortes d’images fantasmées, parfois plus réelles, en tout cas de nature à faire rêver et patienter.



Sorte de « shoots » applicables plusieurs fois dans une journée, y compris en plein travail, les images de l’ailleurs et de l’après « promis » et attendus, constituent un soutien tellement fort qu’elles incitent une partie des voyageurs à planifier et réserver leurs prochains voyages longtemps à l’avance « afin d’en rêver le plus longtemps possible ».



Pour certains, il s’agit bien d’un voyage avant le voyage. C’est le voyage « imaginaire ». Celui que l’on fait avant de partir, virtuellement mais sans avoir besoin d’écrans sur lequel le projeter.