Portrait : Maxime Nerkowski, chef concierge au Carlton Cannes [ABO]

Ses études de physique, il ne les reprendra jamais car, dès lors, tout s'enchaînera...



En effet, au bout de dix-huit mois, le chef concierge du Georges V lui conseille de se former dans une école pour concierges. Le voilà bientôt à Montréal, pour un cursus de trois mois à l'ICI (Institut de Conciergerie International) qui débouche sur un stage à Maison Astor Paris, Curio Collection by Hilton, sous la houlette du célèbre chef concierge Denis Pirouelle.



Pendant ce stage, il postule au Carlton Cannes. Et, le chef concierge d'alors, Stéphane Fanciulli, lui donne sa chance. En 2002, il fait donc une première saison à Cannes.



" J'étais plus que fier , se souvient-il. Quand on est concierge, le rêve, c'est d'être un jour au Carlton. Moi, j'y suis arrivé direct ! ".



Dès 2003, il est embauché à l’année en tant qu'assistant concierge au Carlton. Un exploit tant les postes à pourvoir sont rares. A l'époque, l'équipe comptait seulement dix concierges. Aujourd'hui, il y en a 12. Et, en saison, jusqu'à 18, mais pas plus.



" J'ai eu une chance incroyable ", redit-il. Vingt-deux ans plus tard, il ne lui viendrait pas l'idée de fausser compagnie au Carlton.



Non seulement, il habite dans les environs et y a fait sa vie, mais, la réputation flatteuse de ce palace rejaillit sur son personnel. "Le Carlton , insiste Maxime Nerkowski, c'est une entreprise incroyable qui arrive à fidéliser aussi bien ses clients que ses employés ".