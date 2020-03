Prise des congés, RTT : qu'en est-il réellement de la nouvelle ordonnance ?

Désormais et par cette ordonnance, par dérogation au code du travail et dispositions conventionnelles, l'employeur peut imposer à un salarié d'utiliser son compte épargne temps (CET) pour prendre des jours de repos, et ce jusqu'au 31 décembre 2020. L'employeur doit respecter un délai de prévenance d'un jour franc.



► Ainsi vous aurez compris qu’en tenant compte des jours RTT et des jours de CET, l’employeur peut imposer au salarié de prendre jusqu’à 10 jours de repos, s’y ajouteront éventuellement les six jours de congés à la condition d'avoir préalablement négocié un accord collectif.



Maître TARRAGANO rappelle encore une fois que ces CP seront rémunérés normalement et non sur la base de l’activité partielle.