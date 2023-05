Que sont-ils devenus ? Thibaud Tandonnet réoriente Partir au Vert 🔑

Je suis assez optimiste et je ne regrette pas du tout ma décision de prise d’indépendance. Je vois que les contacts engagés sont sérieux et je compte sur la visibilité que va m’apporter Visit Val d’Oise Tourisme pour que le mouvement aille crescendo

Le rĂ©alisme Ă©conomique a poussĂ© Thibaud Tandonnet dans cette direction et il s’emploie dĂ©sormais Ă identifier les dĂ©cideurs, contacter les rĂ©seaux sachant pertinemment que la montĂ©e en puissance est affaire de temps.En tant qu’agence rĂ©ceptive, il se voit dĂ©jĂ, arrivant par l’aĂ©roport de Roissy-CDG ou sĂ©journant dĂ©jĂ Ă Paris.Contact a Ă©tĂ© pris avec l’association France DMC Alliance, qui favorise la mutualisation des actions et apporte son conseil aux plus jeunes confrères.Ayant quittĂ© de plus grosses structures, l’entrepreneur prend conscience du chemin tortueux et pentu avant d’arriver Ă stabiliser son activitĂ©. Il profite de son expĂ©rience passĂ©e et de son immatriculation d’agences de voyages pour continuer en fait une double activitĂ© :«».