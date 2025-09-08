Recherche d'hôtels : TBO.com dévoile son outil "IA Smart Search"

hôtel 5 étoiles à Dubaï avec petit-déjeuner et annulation gratuite du 20 au 26 novembre

Lancé par TBO.com, le nouvel outil "" permet aux agents de voyages de, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, telles que «».L’outil analyse ces requêtes pour proposer une sélection d’établissements correspondant aux critères spécifiés,et permettant de simplifier le quotidien des agents de voyages partenaires et les aider à gagner en réactivité et en pertinence dans leurs recommandations clients.Disponible depuis le 3 septembre 2025 sur travelboutiqueonline.com et TBOholidays.com, IA Smart Search s’accompagne d'à disposition des agents pour une prise en main rapide.