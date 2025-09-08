TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Recherche d'hôtels : TBO.com dévoile son outil "IA Smart Search"

Aider les agents de voyages à gagner en rapidité


La plateforme de distribution B2B TBO.com a lancé, le 3 septembre dernier, "IA Smart Search", un outil de recherche hôtelière basé sur l’intelligence artificielle. Il permet aux agents de voyages d'améliorer le processus de réservation.


Rédigé par le Mardi 9 Septembre 2025

IA Smart Search permet aux agents de voyages de saisir des demandes détaillées pour leurs réservations hôtelières et d'obtenir des recommandations personnalisées - Photo : TBO.com
Aerticket
Lancé par TBO.com, le nouvel outil "IA Smart Search" permet aux agents de voyages de saisir des demandes détaillées en langage naturel pour leurs réservations hôtelières, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, telles que « hôtel 5 étoiles à Dubaï avec petit-déjeuner et annulation gratuite du 20 au 26 novembre ».

L’outil analyse ces requêtes pour proposer une sélection d’établissements correspondant aux critères spécifiés, éliminant ainsi la nécessité d’utiliser des filtres et permettant de simplifier le quotidien des agents de voyages partenaires et les aider à gagner en réactivité et en pertinence dans leurs recommandations clients.

Disponible depuis le 3 septembre 2025 sur travelboutiqueonline.com et TBOholidays.com, IA Smart Search s’accompagne d'une vidéo de démonstration ainsi que des supports de formation à disposition des agents pour une prise en main rapide.

IA Smart Search : une solution pour gagner en efficacité

Selon TBO.com, la technologie d'"IA Smart Search" repose sur des algorithmes capables d’interpréter les nuances du langage naturel : l'IA peut comprendre des expressions variées et le contexte, afin de proposer des recommandations personnalisées.

Il s’agit d’un pas supplémentaire dans l’intégration de l’intelligence artificielle dans les solutions B2B du secteur du tourisme, où la rapidité et la pertinence des résultats deviennent des critères décisifs pour les professionnels.

Dans ce cadre, plusieurs acteurs du secteur ont déjà commencé à exploiter l’IA pour améliorer l’efficacité et la personnalisation de leurs services, comme FCM.

