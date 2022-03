Les candidats ont changé. Ils recherchent un équilibre entre la vie professionnelle et privée, du sens au travail.Ils attendent qu’on les écoute davantage, notamment sur leurs besoins en flexibilité. Ils vont vérifier la façon, dont ils vont pouvoir contribuer au projet de l’entreprise. Nous devons le mettre en avant dès les premières phases de recrutement. Aujourd’hui, il faut pouvoir répondre à ces critères, à ces aspirations.Il y a aussi des évolutions en termes de compétences. Nous recherchons davantage des profils tournés vers les nouvelles technologies, extrêmement habiles dans des contextes très changeants et qui soient curieux. Nous allons miser sur les savoir-être et sur ceux qui ont des appétences pour travailler en équipe.Elle avait déjà beaucoup changé avant la crise. Cela s’est vraiment accentué depuis. Nous repensons les choses. Les budgets sont plus restreints. Nous avons dû maîtriser nos coûts : revoir notre offre avec les cabinets de recrutement, en préférant se faire accompagner sur certaines phases plutôt que d’acheter une solution complète de recrutement, revoir les abonnements aux outils, repenser notre stratégie de marque employeur et s’appuyer davantage sur nos collaborateurs pour la faire valoir.Autre piste : être davantage présent sur les réseaux sociaux. On va travailler notre profil LinkedIn, notre branding recruteur.Nous recherchons une certaine efficacité, immédiateté dans notre recrutement. C’est pour cela qu’on travaille beaucoup avec les réseaux sociaux.Parce qu’en amont, nous avons bien défini notre profil cible, nous allons directement approcher les candidats via les réseaux, c’est nouveau pour nous. C’est un pilier que l’on a développé et qui fonctionne très bien.Au printemps, nous avons senti un grand redémarrage. Les recrutements étaient extrêmement dynamiques. Il y a eu un gros frein à l’automne. On a senti qu’il y avait beaucoup moins d’attractivité, qu’il fallait aller chercher les candidats, trouver d’autres façon de les attirer, de se faire remarquer.Récemment, nous avons réalisé un live sur LinkedIn. Nous avons présenté le poste à pourvoir, avec notre directrice communication qui répondait directement aux participants. Cet accès direct au manager et à l’entreprise est très apprécié.