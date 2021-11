Recruteurs, ne laissez plus une seule candidature sans réponse !

Autre enjeu : la fidélisation des candidats non retenus.



« Les candidats gardent en mémoire les entreprises qui ne leur répondent pas, qui ne les informent pas sur le statut de la procédure en cours ou qui n'assurent pas le suivi après un entretien. Ces expériences rendent non seulement les candidats moins enclins à intégrer l'entreprise et diminuent l’opportunité de les fidéliser en tant que clients. » , affirme Rosemary Haefner, directrice des ressources humaines du site emploi CareerBuilder.



En répondant à tous les candidats non retenus en marque blanche de manière ultra personnalisée, YAGGO maintient la relation avec chaque profil pertinent pour l'entreprise en le valorisant en tant que personne.



« La logique de répondre à tous ces candidats est hyper différenciante. L’enjeu est de réussir à maintenir le degré humain dans un process, où il faut répondre à un important volume de candidatures », souligne Mathieu Penet.



Et également de se construire un vivier de candidature.



« Nombreuses sont les entreprises qui vantent leurs valeurs humanistes, respectueuses. Le premier contact qu’un candidat va avoir avec l’entreprise est lié au process de recrutement. Il faut qu’il véhicule ces valeurs », conclut le fondateur de YAGGO.



Alors, avis aux recruteurs, ne laissez plus une candidature sans réponse !